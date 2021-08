Terni, auto contro moto a Gabelletta: ferito centauro 63enne

Incidente stradale martedì mattina in via Gabelletta, a Terni. L’impatto, avvenuto all’altezza dell’intersezione con strada di Scentelle, è stato fra un’autovettura condotta da un uomo di 86 anni ed una moto con in sella un 63enne (A.T. le sue iniziali). Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Terni in ‘codice giallo’. Le sue condizioni, pertanto, non sarebbero gravi. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con personale della I sezione territoriale ‘Borgo Rivo’ e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su