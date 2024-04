Terni: auto contro negozio in via Tre Venezie. Un ferito

Incidente stradale autonomo nella mattinata di lunedì in via Tre Venezie, nel quartiere di borgo Bovio a Terni. Una donna di 78 anni di età, al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo dell’autovettura finendo sul marciapiede – fortunatamente in quel momento non c’erano pedoni – e quindi contro l’angolo dell’ingresso della cartolibreria che si trova al civico numero 18. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni e quindi gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Con loro anche i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale il marito della donna, passeggero del veicolo, rimasto leggermente contuso. La conducente, invece, non ha avuto necessità dell’ambulanza.

Condividi questo articolo su