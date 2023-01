Terni, auto contro scooter in piazzale Senio: 23enne in ospedale

Incidente stradale nella prima mattina di mercoledì, intorno alle ore 6.40, in piazzale Senio a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter Kimco con in sella una 23enne (N.A. le sue iniziali) ed un’autovettura Jeep condotta da una donna di 50 anni (R.C.). Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno soccorso la giovane, trasportandola al pronto soccorso per le cure del caso. Con loro, gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità e gli operatori di Area Sicura per la messa in sicurezza della carreggiata.

