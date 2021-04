Terni, auto contro scooter in via Aleardi: ferito 62enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato in via Aleardi, a Terni, in direzione stadio. L’impatto è stato tra un’auto Audi A3 condotta da un uomo ed uno scooter Scarabeo Aprilia con in sella un ternano di 62 anni (A.A. le sue iniziali). Ad avere la peggio quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale: le condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – per i rilievi di rito ed i colleghi della polizia Stradale per la gestione della viabilità.

