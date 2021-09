Terni, auto contro scooter in via della Bardesca: ferito 67enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di martedì in via della Bardesca, a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter con in sella un 67enne ternano (G.C. le sue iniziali) ed un’autovettura condotta da una 28enne (C.C.E.). Ad avere la peggio è stato il primo, finito a terra e soccorso dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale: l’uomo non avrebbe riportato, fortunatamente, ferite gravi. Sul posto per viabilità e rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

