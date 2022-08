Terni: auto contro Volante della polizia. Indagini in corso

Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì in via Narni, a Terni. Due le autovetture coinvolte: una pattuglia della squadra Volante di Terni con a bordo due agenti e un’auto Peugeot condotta da un 34enne ternano. Secondo una prima ricostruzione, la Volante procedeva in direzione Narni e la Peugeot verso Terni centro, quando quest’ultima – per cause in corso di accertamento da parte dell’Arma dei carabinieri – avrebbe invaso la carreggiata opposta, finendo per colpire con la parte anteriore sinistra, il lato posteriore sinistro del veicolo della polizia di Stato. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Terni per i rilievi, oltre agli agenti della Stradale e della polizia Locale per la gestione della viabilità. Non si è reso necessario l’intervento del 118 sul posto ma è presumibile che i poliziotti coinvolti si rechino autonomamente al pronto soccorso per gli accertamenti medici del caso. Da quanto appreso, diversi minuti dopo l’incidente il 34enne coinvolto avrebbe dato in escandescenze, costringendo le forze dell’ordine a riportarlo alla calma ed a condurlo in questura per gli accertamenti del caso.

Condividi questo articolo su