Autovettura in fiamme nel primo pomeriggio di sabato lungo strada Santa Filomena, a Terni. A prendere fuoco – mentre era in marcia – è stata una Nissan Juke con due donne a bordo. Entrambe sono riuscite a lasciare l’abitacolo prima che il fuoco distruggesse il veicolo e non hanno fortunatamente riportato conseguenze. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provincile di Terni.

