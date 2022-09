Terni: auto pirata abbatte semaforo in viale Prati. Indagano i carabinieri

L’auto – si tratterebbe di una Alfa Mito di colore rosso – è piombata sull’impianto semaforico all’alba di sabato, fra le 4 e le 5. Il semaforo – quello all’incrocio fra viale Prati, via XX Settembre e viale Villafranca – è stato letteralmente ‘sradicato’ e l’auto in questione, invadendo l’altra corsia, ha anche colpito un furgoncino della Cosp Tecno Service che, condotto da un operaio, stava andando a fare il consueto giro per la raccolta dei rifiuti. Poi il conducente dell’Alfa Mito è fuggito a tutto gas, senza fermarsi. L’accaduto è finito all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Terni, subito sul posto insieme agli operatori di Area Sicura che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza della strada. I militari si sono messi sulle tracce dell’auto pirata e del soggetto al volante: ricerche che sono andate a buon fine, visto che il conducente sarebbe stato individuato con l’avvio di tutta una serie di accertamenti sul suo conto. Nell’accaduto non risultano persone rimaste ferite ma i danni sono significativi.

