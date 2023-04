Terni: auto ‘sradica’ i tubi del gas e scoppia l’incendio. Paura e danni a Collescipoli

Incidente stradale con incendio nella prima serata di mercoledì in strada di Collescipoli, a Terni. Un uomo di 45 anni al volante di una Fiat Sedici, che procedeva in direzione del bivio per Vascigliano, ha perso il controllo del veicolo ‘sradicando’ le tubature del gas di un’abitazione e finendo la propria corsa contro la colonna del cancello della casa. In seguito all’impatto, le tubature del gas hanno preso fuoco e per evitare danni peggiori all’abitazione e alle persone, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni che hanno domato le fiamme e chiuso il gas con la collaborazione del personale Asm. Sul posto si sono portati anche gli agenti della squadra Volante per la gestione della viabilità e il personale della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro. Il 45enne, che non ha riportato conseguenze serie nel violento impatto, è stato sottoposto agli accertamenti relativi alle condizioni in cui si è posto alla guida, in particolare all’alcol test.

