Terni: auto tampona moto a Maratta. Centauro in ospedale

Serio incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo via Capponi, in zona Maratta a Terni, in direzione Narni. Un centauro ternano di 36 anni è rimasto ferito a seguito del sinistro che ha coinvolto tre veicoli. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura Toyota Yaris condotta da un uomo, si è fermata di fronte alle strisce pedonali antistanti la sede di Asm Terni Spa, per far attraversare una persona. L’auto era preceduta dalla motocicletta con in sella il 36enne che sarebbe stata violentemente tamponata da una Fiat 500 condotta da una donna che sopraggiungeva. In seguito a questo impatto, la moto è finita contro la Yaris. Il centauro è stato subito soccorso e trasportato – cosciente – al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri del Norm della Compagnia di Terni, supportati nelle operazioni – anche per la gestione della viabilità – dagli agenti della squadra Volante della questura cittadina.