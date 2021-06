Terni, autoarticolato ‘abbatte’ terrazzo in viale Brenta

L’incidente è accaduto intorno alle ore 11 di sabato mattina in viale Brenta, nei pressi dell’incrocio con via Montegrappa. Un autoarticolato che scendeva da viale Trieste, nell’immettersi in viale Brenta ha colpito un terrazzo posto al primo piano di una palazzina, danneggiandolo seriamente.

Il racconto

«Ha tremato tutto l’edificio – racconta un vicino di casa, testimone dell’accaduto -. Mi sono affacciato e c’era questo autoarticolato, a sua volta danneggiato, il cui conducente ha lasciato a noi i propri dati, per le incombenze del caso, ed è ripartito perché aveva da fare una consegna urgente». Dell’accaduto – diversi i testimoni che hanno anche provveduto a scattare fotografie prima che il camion ripartisse – sono stati informati i proprietari dell’abitazione e quindi i vigili del fuoco di Terni, intervenuti sul posto per le operazioni di messa in sicurezza. La questione è finita anche all’attenzione della polizia Locale.

Siamo alle solite

Significativo il danno causato dall’impatto: non è certo la prima volta che i mezzi pesanti che si trovano a transitare lì – anziché imboccare via Martin Luther King – creano problemi. Di recente, più volte è capitato che dei tir rimanessero ‘incastrati’ all’incrocio Brenta/lungonera Savoia, con danni conseguenti alla pista ciclabile per fare manovra. Una questione che, evidentemente, torna a proporsi con preoccupante costanza.