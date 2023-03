Terni, autovelox via Lessini: sui verbali tocca a Scarcia, Sassi e Giammari

Ultimi ‘fuochi’ per la consiliatura a guida Leonardo Latini. Tra i dubbi sulla candidatura a sindaco – l’assessore al bilancio Orlando Masselli ha già lanciato la ‘sua’ campagna elettorale – e liti politiche, c’è una certezza: si continua a discutere sull’autovelox di via Walter Lessini, già al centro dell’attenzione nella IV commissione controllo e garanzia della scorsa settimana. Ora è stato fissato un nuovo appuntamento con tripla audizione prevista per mercoledì 22 marzo: in aula consiliare sono attesi l’assessore alla viabilità Giovanna Scarcia, la dirigente – nonché comandante – della direzione polizia Locale Gioconda Sassi e il numero uno dell’ufficio mobilità del Comune, l’architetto Walter Giammari. Motivo? Delucidazioni sul funzionamenti e su alcuni verbali tirati in ballo dal consigliere Emanuele Fiorini.

