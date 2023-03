Terni, l’autovelox di via Lessini e i verbali nel mirino della IV commissione

L’autovelox di via Walter Lessini a Terni, il confronto politico non si ferma. Del tema se ne è parlato più volte dall’attivazione della strumentazione nell’estate 2021 e mercoledì è previsto un appuntamento in IV commissione dopo la convocazione del presidente – nonché candidato a sindaco per il Polo alternativo nelle prossime elezioni amministrative – Claudio Fiorelli: al centro dell’attenzione al misuratore di velocità ed alcuni verbali che, da quanto risulta, sarebbero risultati anomali – si parla anche di oltre 200 km/h, ma si vedrà – per i chilometri orari registrati. In passato inoltre ci sono stati accessi agli atti da parte di diverse parti politiche, come ad esempio il consigliere del Misto Emanuele Fiorini e il M5S nella figura del capogruppo Federico Pasculli.

IL ‘RESTYLING’ DEL GENNAIO 2023

ANCHE AURI ‘PIZZICATA’ IN VIA LESSINI

NEL 2022 L’ESPOSTO IN PROCURA PER LA SEGNALETICA

GIUGNO 2021, AUTOVELOX IN FUNZIONE