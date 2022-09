Terni, bici rubata e nascosta in androne di un condominio: ladri bloccati

Gli è stata rubata la bicicletta e ha reso noto il fatto mettendo un post su Facebook. Un passaggio decisivo per consentire ai carabinieri del comando stazione di Collescipoli di individuare e denunciare il ladro.

Il contatto e la scoperta

La vittima è stata contattata sul social network da una donna che ha riferito di aver visto la sua bicicletta nascosta nell’androne del condominio di casa sua. In effetti era così. A questo punto si sono attivati i carabinieri per chiudere il cerchio sull’accaduto grazie all’impianto di videosorveglianza dell’edificio: «Dalla visione si è accertato il momento in cui tre soggetti hanno condotto la bici nell’androne del palazzo, col chiaro intento di celarne momentaneamente la presenza per il successivo recupero». Uno dei tre è stato subito riconosciuto dai militari: si trattava di una donna pluripregiudicata e nota a Terni per reati di vario genere.

L’ammissione

La donna è stata rintracciata e ha ammesso le proprie responsabilità. Ha quindi indicato gli altri complici, uno dei quali arrestato per altri motivi negli stessi giorni e attualmente in carcere. Infine c’è un’altra donna – residente in Valnerina -, identificata e denunciata per furto aggravato in concorso. «I carabinieri invitano – il consiglio – ad effettuare sempre una fotografia dei propri bene, in particolare delle biciclette, da sempre stato un appetibile bersaglio dei furti, maggiormente in epoca recente con la diffusione delle cosiddette e-bike. L’episodio pone in evidenza l’utilità dell’uso consapevole dei social network e della fattiva collaborazione tra i cittadini».