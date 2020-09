Terni, bidella positiva: Covid+ altre due addette della scuola

In merito ai cinque nuovi casi di Covid-19 attribuiti al territorio comunale di Terni dalla Regione nell’ultimo aggiornamento – quello di lunedì mattina – la Usl Umbria 2 rende noto che «ai due bambini di 3 e 6 anni positivi al coronavirus comunicati nel bollettino aziendale di ieri pomeriggio (domenica, ndR), si aggiungono due dipendenti di 57 e 59 anni (entrambi donne, ndR) di un istituto scolastico del comune di Terni. Entrambi i casi sono stati individuati tramite contact tracing effettuato tempestivamente dai sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica della Usl diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti. I due soggetti presentano sintomatologia lieve e si trovano in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio. Il terzo caso riguarda una soggetto di 29 anni, residente a Terni, con sintomatologia lieve, venuto a contatto con persone positive provenienti e residenti all’estero. È in isolamento domiciliare contumaciale». Le due donne risultate Covid+ lavorano presso la scuola ternana dove nei giorni scorsi era emersa la positività di una bidella, notizia diffusa da Il Messaggero.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON