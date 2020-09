Terni, casi Covid alla Fatati: parla la preside

di F.T.

Tre casi fra il personale scolastico in pochi giorni: l’istituto comprensivo ‘Fatati’ di Terni è di fatto il primo, in città, a finire sulla ‘graticola’ del Covid. In via delle Terre Arnolfe, la sede direttamente interessata dalle positività – che in realtà sono due, poi spiegheremo perché – avrebbero fatto volentieri a meno di questo primato ma la consapevolezza, diffusa e ragionevole, è che l’anno scolastico che sta per iniziare sarà delicato per tutti gli attori, da gestire con equilibrio, fermezza e buonsenso. Perché è molto probabile che le positività possano emergere, con l’andare del tempo e la ripresa delle lezioni, presso qualsiasi scuola di ogni ordine e grado. A fare il punto della situazione è la dirigente Paola Cannavale, anche lei in isolamento fiduciario e all’ultimo anno di servizio: «Certo che me la stanno facendo sudare questa pensione», si concede una battuta che racchiude lo spirito della sua città natale, Napoli, e soprattutto mesi di sacrifici ‘extra’ che non sono ancora terminati.

L’inizio

«Nei giorni scorsi – racconta la dirigente del ‘Fatati’ – la dottoressa Valsenti della Usl, referente Covid per il servizio di igiene e sanità pubblica secondo il protocollo definito dall’Istituto superiore di sanità, mi ha informata della positività al coronavirus di una dipendente del plesso di via delle Terre Arnolfe. A quel punto è partito il tracciamento dei contatti».

L’indagine epidemiologica

«La dipendente, che ora è ricoverata, in discrete condizioni e speriamo si riprenda presto, è stata interrogata rispetto ai contatti avuti dall’insorgenza dei sintomi. Contatti che, si badi, comprendono coloro che per almeno 15 minuti sono stati in presenza della persona positiva, in un ambiente chiuso ed hanno interagito con lei. Ciò per dire che non basta aver visto o salutato la persona in questione per essere dichiarato un ‘contatto’. Alla luce dell’indagine epidemiologica condotta dalla Usl 2, una decina di persone, fra cui io, sono state poste in isolamento fiduciario con conseguente tampone, domiciliare in alcuni casi e ‘drive through’ in altri».

«Situazione tranquilla, ecco perché»

«Gran parte dei primi tamponi eseguiti sono risultati negativi. Oggi (lunedì, ndR) ho appreso della positività di altre due dipendenti che avevano avuto contatti con il primo caso. Una è operativa presso la sede di via delle Terre Arnolfe, l’altra è stata trasferita ad altra scuola dallo scorso 1° settembre e anche lì procederanno, se del caso, con indagine epidemiologica e tamponi. Per questo, di fatto, i casi attivi relativi al nostro istituto sono due, non tre. Quello che mi sento di dire, vista l’assenza in questi giorni degli alunni e in larga parte del personale docente, avendo poi fatto effettuare la sanificazione di tutti gli spazi, è che la situazione è del tutto tranquilla e in linea con il rischio che ciascuno di noi si assume facendo le cose di ogni giorno».

«Si parte il 14 settembre»

«L’anno scolastico inizierà il 14 settembre – prosegue Paola Cannavale -, potrebbero esserci degli iniziali assestamenti organizzativi legati a molteplici fattori di natura logistica, ma concorderemo tutte le nostre azioni con il consiglio di istituto che include anche i genitori. Certo, ci aspetta un anno complesso ma tutti siamo chiamati a rispettare le procedure e soprattutto ad essere onesti, con noi e con gli altri. Se ad esempio ho un figlio con sintomi e febbre, devo tenerlo a casa. Con equilibrio e responsabilità supereremo anche questa fase così faticosa e stressante per tutti. Intanto ripartiamo e confido nell’impegno e nella correttezza di tutti, perché mai come ora siamo davvero ‘sulla stessa barca’».