Terni, bocce: europei di raffa. Opening alla Prampolini

Italia, Malta, Estonia, San Marino, Francia, Croazia, Austria, Slovenia, Cipro Nord, Ungheria, Svizzera, Turchia, Germania, Polonia e Slovacchia. Sono le quindici nazionali che saranno di scena a Terni dal 18 al 22 giugno per gli europei senior di bocce (raffa): l’evento è stato presentato mercoledì mattina a palazzo Spada. Cinque i titoli in palio, oltre 100 i partecipanti tra atleti, dirigenti e tecnici. In fondo all’articolo le immagini della presentazione in Comune.

MALAGÒ VISITA IL PALATERNI. IL GIUDIZIO – VIDEO

C’è il coinvolgimento di Regione e Comune sotto l’egida della Cbi, della Cer, del Coni, della Fib e il contributo del dipartimento per lo sport con le gare che si svolgeranno alla bocciofila Prampolini – gare individuali, di coppia mista – alla polisportiva Boccaporco per la specialità tiro di precisione. Le delegazioni arriveranno in città lunedì, quindi martedì cerimonia di apertura alla Prampolini dalle 17.30 e gare dal 19 al 22 (ore 9-20). Closing il 22 giugno alle 17.30 sempre alla bocciofila. L’europeo andrà in diretta streaming sulla web-tv federale.

«Questa è una terra particolare, ha sempre avuto una vocazione sportiva che parte da lontano. Giochiamo in casa – le parole dell’ospite principale di giornata, il numero uno del Coni Giovanni Malagò – e non possiamo permetterci di fare brutte figure. Viva Terni e viva la federazione». Per lui, in precedenza, anche una breve battuta sul PalaTerni e lo sviluppo delle attività al suo interno. Tra i più soddisfatti non poteva che esserci Moreno Rosati, presidente del Cer e ternano doc: «Impossibile non sentire l’emozione, ci dà energie positive e coraggio. L’evento odierno è un punto di partenza, è un evento di grande spessore sportivo. Insieme al Comune abbiamo trovato energie per realizzare tutto ciò». Per il vicesindaco Riccardo Corridore «è importante per la città porsi costantentemente all’attenzione nazionale ed internazionale. Massima soddisfazione per l’attività di tante persone che si pongono al servizio dello sport». A palazzo Spada anche diversi atleti della selezione italiana.

In aula consiliare anche Marco Giunio De Sanctis, presidente della Fib: «Grazie alla città di Terni, è un grande avvenimento questo». Flavio Siniscalchi è il capo del dipartimento per lo sport e ha parlato in rappresentanza del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi: «Ha voluto fortemente sostenere questa manifestazione, l’obiettivo è promuovere lo sport di base». Umbro Brutti è invece il presidente del comitato organizzatore dell’europeo: «Ci è stata data la possibilità di presentare questa manifestazione in una location fantastica, grazie». A chiudere il cerchio Marco Schenardi, assessore comunale allo sport: «Speriamo che serva ai giovani per far vedere che esistono altri sport, lasciamoli liberi di farglieli provare». Per il Coni presenti anche il presidente regionale Domenico Ignozza e il delegato provinciale Fabio Moscatelli.