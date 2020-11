Bretella Ast-San Carlo, bonifica bellica a società casertana

di S.F.

Maxi ribasso del 42% rispetto a 100.000 euro base e aggiudicazione provvisoria. Salvo problemi nelle ulteriori verifiche dei prossimi giorni, sarà la Coger di Coronella Gennaro – San Marcellino, territorio provinciale di Caserta – a lavorare sulla bonifica bellica preliminare alla realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo di San Carlo e l’Ast. Martedì mattina si è svolta la seduta per l’apertura delle offerte economiche, uno dei passaggi finali della procedura negoziata.

I QUATTORDICI SOGGETTI CHE CI HANNO PROVATO

Verso il via libera definitivo

Come di consueto si tratta di un’aggiudicazione non efficace perché ci sono da completare i controlli sui requisiti dichiarati in fase di gara. La Coger opererà su circa 15.500 metri quadrati di superficie in più fasi: si inizierà – al netto del taglio della vegetazione – con un primo intervento di bonifica superficiale fino ad un metro di profondità, quindi l’estensione fino a dodici sotto il piano di campagna. L’esecuzione della seconda parte avverrà a mesi di distanza rispetto alla prima. «Qualora le indagini ambientali – la specifica – escludessero la possibilità di realizzare l’opera stradale secondo il tracciato di progetto, la stazione appaltante si riserva si riserva il diritto di non procedere alla 2° fase di bonifica».