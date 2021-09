Terni, borgo Rivo: ladro si finge tecnico del gas. Scoperto dalla vittima

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle ore 9.45 di mercoledì mattina, da una signora residente a borgo Rivo che segnalava come un soggetto, che poco prima si era spacciato per tecnico della rete idrica, si era introdotto nella sua abitazione e aveva iniziato ad armeggiare nei pressi delle tubazioni del gas. Immediato l’intervento dei carabinieri del Nor della Compagnia di terni che, giunti sul posto, apprendevano che l’uomo – alto circa 1 metro e 65 – si era da poco allontanato. Poi hanno ricostruito tutto ciò che era appena accaduto: un tentativo di furto/truffa bello e buono.

Il modus operandi

In pratica il soggetto, che era entrato in casa con la scusa di verificare se ci fossero dei problemi tra l’impianto idrico e quello del gas, aveva staccato il contatore della corrente e la conduttura principale dell’acqua per poi dirigersi in bagno dove aveva spruzzato una bomboletta di gas per far credere alla donna che ci fosse una fuga. Contemporaneamente faceva esplodere due petardi per indurre la signora a ritenere ci fosse un pericolo immediato esortandola, nel contempo, a consegnargli orecchini e a dirgli dove fosse la cassaforte per ‘salvare’ i preziosi presenti nell’abitazione. La donna, compreso che si trattava di una truffa, lo cacciava via malamente e lui fuggiva a piedi.

I consigli

«In casi dubbi – consiglia il comando provinciale dell’Arma di Terni -, prima di far entrare sconosciuti nell’abitazione, è importante chiamare il numero di pronto intervento 112. La signora è stata molto capace ed il suo intuito le ha permesso di salvarsi e di scongiurare il furto dei propri beni. Per tale motivo riprenderanno a breve gli incontri che l’Arma dei carabinieri tiene con gli anziani ed i soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, per illustrare come difendersi e come comportarsi in casi simili».