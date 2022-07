Si finge maresciallo dell’Arma per truffare anziana. Arrestato 34enne a Terni

Si è finto un maresciallo dell’Arma dei carabinieri per truffare un’anziana residente a borgo Rivo. Gli è andata male perché l’uomo, un 34enne di origine campane, è stato arrestato dai veri militari.

La truffa

La tecnica è sempre la solita: il truffatore ha chiamato al telefono l’anziana per avvisarla che il figlio aveva causato un gave incidente e, dunque, serviva del denaro per il risarcimento della persona investita in gravi condizioni ed in pericolo di vita. Tutto falso. Dieci minuti ed ecco che un uomo, ben vestito e qualificatosi come avvocato, si è presentato nell’abitazione della donna per farsi consegnare 260 euro. Vale a dire tutto ciò che aveva in contanti.

In manette

Peccato per lui che ad attenderlo c’erano i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni: lo hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata: «L’uomo – spiega l’Arma – un 34enne di origini campane era stato di recente autore di altre truffe simili nella provincia di Roma. Il magistrato di turno della locale Procura, avvisato dagli inquirenti dei fatti occorsi, disponeva il temporaneo trattenimento dell’arrestato presso la camera di sicurezza del comando provinciale di Terni in attesa del rito direttissimo ed il sequestro del danaro provento del reato». In corso gli accertamenti per l’identificazione dei complici.