Terni, botte alla madre per i soldi della droga: arrestata 24enne

È stato l’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia quello per cui i carabinieri di Terni sono intervenuti venerdì mattina nell’abitazione di due donne, madre e figlia, che vivono nel centro cittadino. Il pronto intervento del 112 ha evitato che la situazione potesse degenerare. Questione di droga.

Percosse e minacce

Esausta dall’ennesima richiesta di denaro per l’acquisto di stupefacente da parte della figlia, la madre 54enne si è vista costretta a chiamare il 112 ed a chiedere l’intervento della pattuglia. Quando i militari sono intervenuti l’hanno trovata fuori di casa: la figlia dopo averla percossa e minacciata l’aveva cacciata fuori prendendosi le chiavi dell’abitazione ed il cellulare. Accompagnata in caserma la vittima ha sporto querela contro la figlia 24enne raccontando una serie di episodi che si sono succeduti negli ultimi anni, sempre relativi alle incessanti richieste di soldi per l’acquisto di droga e alle liti violente che ne sono conseguite. Non è bastato l’affido della ragazza ad una comunità di recupero per tossicodipendenti da cui è uscita un paio d’anni fa ricominciando la vita di prima, aggravando la sua dipendenza dalle droghe e frequentando gli ambienti di spaccio del centro cittadino.

In carcere a Perugia



Già nel mese di giugno la madre aveva denunciato alla questura di Terni la figlia per percosse, sperando che la denuncia la dissuadesse dal continuare con i comportamenti violenti. Disperata, la donna ha chiamato il 112 non vedendo altra via d’uscita e di salvezza per la figlia se non quella di affidarla alla giustizia. La ragazza, che ha già precedenti per percosse, violenza privata e maltrattamenti in ambito familiare, è stata arrestata e condotta al carcere di Perugia.