Terni, botte alla moglie incinta: 31enne arrestato dalla polizia

La telefonata al 113 è arrivata sabato pomeriggio, quando una 25enne di origini piemontesi ha chiesto aiuto per le condotte violente del marito, operaio edile 31enne originario della Valle d’Aosta. L’intervento della polizia di Stato – squadra Volante di Terni – è stato immediato presso l’abitazione dei due, in zona via Narni. E lì gli agenti si sono trovati di fronte alla donna in lacrime – peraltro in stato di gravidanza – che è stata subito accompagnata all’ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Ha riportato lesioni serie, giudicate guaribili in 40 giorni salvo complicazioni. Il marito, in seguito agli accertamenti della polizia di Stato, è stato arrestato in flagrante con l’accusa di lesioni aggravate. Arresto poi convalidato lunedì dal tribunale di Terni – giudice Chiara Mastracchio – che ha disposto per il 35enne l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie per una distanza di almeno 500 metri. L’uomo è difeso dall’avvocato Dino Parroni di Terni, con udienza di merito già fissata per la fine di maggio. All’origine della lite e quindi dell’aggressione ci sarebbero motivi di gelosia.

