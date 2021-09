Terni, botte da orbi in via Di Vittorio: interviene la polizia

Scene da far west nella notte fra sabato e domenica in via Giuseppe Di Vittorio a Terni, nei pressi di un noto bar, dove più persone hanno dato vita ad una violenta rissa a suon di pugni, calci e colpi proibiti. Sul posto, in prima battuta, si sono portate diverse pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti, con grande fatica, sono riusciti a sedare il parapiglia e a portare in questura almeno tre persone, per le indagini e i provvedimenti del caso. Sul posto sono giunti, per accertamenti, anche i carabinieri. La scena, prontamente segnalata da diversi cittadini al 113, si è svolta di fronte agli occhi di residenti della zona e avventori del bar, basiti e in qualche caso spaventati.

Articolo in aggiornamento