Terni, botte e minacce alla moglie davanti alla figlia: via da casa

Un ternano di poco più di 50 anni – già noto alle forze dell’ordine – è stato allontanato, su provvedimento del gip di Terni e indagini dei carabinieri del comando stazione di Collescipoli, dalla casa familiare ed in particolare dalla moglie e dalla figlia minorenne. Il provvedimento è scattato venerdì a seguito di dettagliate indagini con cui è stata approfondita la querela sporta dalla donna, 50enne ternana.

«Atti violenti di fronte alla figlia»

«Le indagini – riferisce l’Arma dei carabinieri di Terni – hanno permesso di appurare che l’uomo, nel corso degli anni, ha sottoposto la donna a continui atti vessatori e maltrattamenti, costituiti in insulti e minacce, sfociate in ripetute violenze fisiche anche in presenza della loro figlia minore. Atti che hanno sottoposto la donna e la figlia ad un forte stato di prostrazione. Prosegue l’impegno delle donne e degli uomini dell’Arma in favore delle fasce più deboli della cittadinanza: le vittime devono sempre denunciare, mai tacere».