Terni, botte fra 12enni alla Passeggiata: ragazzino in ospedale

Se sia stata una vera e propria rissa o una lite poi degenerata, saranno gli accertamenti della polizia di Stato di Terni – in campo la squadra Volante e la squadra Mobile – a dirlo. Di certo c’è che nel tardo pomeriggio di lunedì, dapprima nel parco della Passeggiata e poi nel sottostante parco Ciaurro, alcuni ragazzini, per lo più 12enni, se le sono date ed uno di loro, dopo aver ricevuto un colpo, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Immediato l’intervento del 113 con più pattuglie, per identificare i protagonisti ed i testimoni del fatto ed avviare le prime indagini. Colpisce certamente l’età dei ragazzini: nel caso in cui dovessero essere rilevati profili penali, non sarebbero comunque imputabili in quanto minori di 14 anni. Ma non è difficile prevedere una dettagliata relazione della questura di Terni alla procura presso il tribunale per i minorenni di Perugia ed anche, nel caso in cui emergano situazioni meritevoli di particolare attenzione, un colloquio fra il questore Roberto Massucci ed i genitori interessati.

