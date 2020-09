Terni, botte in centro: due in ospedale

Momenti concitati nel tardo pomeriggio di giovedì nel centro di Terni dove due giovani, uno di Terni e l’altro della provincia di Rieti, entrambi in stato di alterazione, sono stati soccorsi dal 118 sulle scalette della scuola ‘Leonardo da Vinci’ e condotti in ospedale. Da quanto appreso e affermato dagli stessi ‘a caldo’, sarebbero stati aggrediti – probabilmente nel corso di una lite – da un soggetto in una sorta di inseguimento fra le vie della ‘movida’, decisamente popolate vista l’ora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor di Terni e gli agenti della polizia Locale per sedare gli animi e ricostruire l’accaduto. I due giovani hanno riportato ferite, soprattutto al volto, ma non sarebbero gravi. Precedentemente gli stessi erano stati controllati dall’Arma fra piazza Dalmazia e largo Ottaviani/via Istria ma la situazione – erano da soli – sembrava relativamente traquilla. Poi l’incontro, pochi minuti dopo, con chi li avrebbe aggrediti e fatti finire in ospedale. Al vaglio – oltre le testimonianze – anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona per risalire al presunto responsabile dell’aggressione.

