Bretella Ast-San Carlo «entro il 2022»

«Grazie alla disponibilità dei fondi asssicurata dalla Regione e all’erogazione di un anticipo sul finanziamento sarà finalmente possibile procedere con le indagini e con le progettazioni che consentiranno di passare poi alle fasi successive e arrivare alla conclusione dell’opera entro il 2022». Sono le parole dell’assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, in merito alla realizzazione della bretella Ast-San Carlo, utile per migliorare la viabilità nella zona est di Terni.

AST-SAN CARLO, VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI

La firma e i 2,5 milioni di euro

L’ingegnere sottolinea che «nei prossimi giorni ci sarà la firma dell’accordo fra Regione e il Comune relativo all’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione della programmazione europea 2014-2020. Si tratta di oltre 2,5 milioni di euro che confluiranno nel bilancio comunale e che sono destinati proprio per la realizzazione della bretella di collegamento fra strada della Romita e la rotatoria di Prisciano, con accesso diretto alla Terni-Rieti. Un intervento che – una volta realizzato – consentirà dunque a tutti i mezzi pesanti in entrata e in uscita dalle acciaierie di non transitare più per le vie cittadine, ma di immettersi direttamente nella viabilità primaria».

MAGGIO 2018, CUFALO FIRMA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ

L’intervento

Focus anche sull’ambiente: «La riduzione del traffico pesante – prosegue – in città è uno dei nostri obiettivi prioritari per il miglioramento della qualità dell’aria, per abbassare l’inquinamento acustico, aumentare la sicurezza dei cittadini e anche per evitare il dissesto delle strade e i conseguenti e costosi interventi di manutenzione. Finalmente dunque potrà trovare concreto avvio un’opera per la quale il Comune di Terni ha da tempo avviato la progettazione, ma che ha dovuto scontare il grave handicap della carenza di fondi che ha impedito – conclude – finora di procedere con l’appalto dei sondaggi ambientali e sui terreni, previsti in progetto». Il tracciato è di circa mezzo chilometro.