Terni, cade con la bici e batte la testa: ricoverata una 40enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle ore 12.30, in via Gabelletta a Terni. Una donna in sella ad una bici, che stava procedendo in direzione Terni centro, è caduta battendo violentemente la testa. La donna – 40enne ucraina (T.F. le sue iniziali) – ha riportato una profonda ferita alla tempia ed è stata condotta in ospedale dal 118 in ‘codice rosso’. Sul posto per i rilievi, volti a stabilire l’esatta dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. La viabilità è stata gestita in prima battuta da un mezzo della polizia di Stato in transito in zona e quindi dagli agenti municipali della prima sezione territoriale ‘borgo Rivo’.

Condividi questo articolo su