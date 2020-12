Terni, bar Campacci: via libera al bando

di S.F.

Concessione di nove anni per un canone concessorio a base d’asta di 3.900 euro e ‘consegna’ nello stato di fatto, con obbligo a carico dell’eventuale aggiudicatario di ripristinarne la massima funzionalità a proprie spese. Dopo mesi di rassicurazioni e confronti – anche in commissione consiliare – c’è il via libera per il bando legato all’affidamento in uso e gestione del bar in zona ‘Campacci’ a Marmore. Complessivamente, considerando anche il terreno circostante, si parla di circa 1.370 metri quadrati.

I CAMPACCI «SIANO PRONTI PER LA RIPARTENZA»

L’ANNUNCIO DI SETTEMBRE: «SBLOCCATO ITER BANDO»

LA CONTESA AL TAR PER LE DEMOLIZIONI

Semaforo verde per la procedura

Si tratta del fabbricato ad uso bar di 49 metri quadrati commerciali e l’area limitrofa di 1.320. Il concessionario – si dovrà occupare della manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà garantire l’apertura dell’esercizio commerciale per un periodo minimo che va da maggio ad ottobre. L’approvazione arriva a quasi quattro mesi dal check dell’ufficio vigilanza edilizia in merito all’ordinanza di demolizione – per le opere abusive in question si è arrivati anche al Tar Umbria – riguardante la vecchia gestione e la conclusione del procedimento amministrativo. Ora entrerà in azione la direzione attività finanziarie per i documenti di gara.