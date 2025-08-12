di S.F.

Novità in vista per il campo sportivo in mano alla Grs Terni-Papigno in via Papa Benedetto III. Il 20 giugno del 2024 la società ha presentato al Comune una proposta di riqualificazione generale dell’impianto e ora, a distanza di oltre un anno, c’è l’ok al riconoscimento dell’interesse pubblico: la conseguenza è che, salvo sorprese, ci sarà una concessione pluriennale gratuita.

Nell’estate del 2024 la società si è fatta avanti con l’ente con una proposta di restyling al fine «di ottenerne l’affidamento diretto per la gestione gratuita mediante sottoscrizione di una apposita convenzione». Poi ci sono state integrazioni e valutazioni da parte dell’ufficio sport. Fino ad arrivare all’11 luglio scorso, quando la commissione tecnica ha rilevato la completezza tecnica della documentazione: «Il piano economico-finanziario, coerente con il modello gestionale proposto, prevede interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento con un piano di rientro in linea con la richiesta di una durata decennale della concessione». Tutto congruo e ammissibile.

In sintesi la Grs riqualificherà il campo a sue spese e il Comune concederà la concessione/affidamento gratuita per dieci anni. Ci sono i pareri favorevoli tecnici e contabili per la manovra: «Riflessi diretti sulla situazione finanziaria per la gratuità della concessione che non permette la realizzazione – si legge in quello della dirigente alle risorse finanziarie Grazia Marcucci – di una potenziale entrata derivante dal potenziale sfruttamento economico dell’immobile, controbilanciata da altrettanti riflessi diretti e indiretti positivi per l’ente derivanti

dagli interventi di miglioramento, rigenerazione, riqualificazione e l’ammodernamento e tutela, nonché di manutenzioni ordinarie dell’immobile, attualmente non quantificati». A firmare è il dirigente Francesco Saverio Vista dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Francesco Saverio Vista.