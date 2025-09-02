di S.F.

Il progetto esecutivo in origine era stato redatto nel dicembre 2024 e l’approvazione arriva solo ora. Novità per il camposcuola ‘Casagrande’ di Terni, i cui lavori con fondi Pnrr per 1 milione di euro sono ormai in dirittura d’arrivo: ora entrano in gioco le operazioni riguardanti i 436.737 euro ottenuti dal Comune con i canoni idrici dell’annualità 2024.

Cosa è successo? Gli oltre 400 mila euro in questione fanno riferimento ai lavori di riqualificazione e risanamento accessi all’edificio spogliatoi e tribuna del pubblico. A dicembre 2024 il progetto esecutivo era pronto, poi? «Alcune lavorazioni previste nel progetto validato sono interferenti con le previsioni progettuali dell’ampliamento della pista di atletica non si è potuto procedere a dare corso all’avvio dell’iter tecnico amministrativo di approvazione e relativa procedura di affidamento». Slittamento.

La soluzione è stata trovata: «Si è dovuto procedere all’aggiornamento del progetto esecutivo in oggetto stralciando alcune lavorazioni non più eseguibili ed inserendone altre necessarie al completamento dell’impianto sportivo rimodulando il quadro economico e lasciando invariato l’importo complessivo dell’intervento», si legge nell’atto firmato dal dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.

Ora c’è il nuovo progetto esecutivo con quadro economico citato sopra e importo lavori da 369 mila euro. E si parte con l’iter per l’affidamento: saranno invitati almeno cinque operatori economici e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. Palla in mano al responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificaziuone Giacomo Falcetti.

