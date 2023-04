Terni: caos a Porta Sant’Angelo. Arrestato 23enne per le botte alle forze dell’ordine

Una serata che stava scorrendo via senza particolari problemi, quella fra sabato e domenica nel centro di Terni, e che invece si è improvvisamente ‘complicata’ poco dopo le ore una, quando un giovane – 23enne ternano – ha dato pesantemente in escandescenze nella zona di Porta Sant’Angelo. Alla fine il ragazzo, in evidente stato di alteraazione, è stato arrestato dalla polizia di Stato e per la giornata di lunedì è prevista la direttissima di fronte al tribunale di Terni. Secondo quanto appreso, la Volante – e quindi i carabinieri e i finanzieri presenti nel centro cittadino, soprattutto durante i weekend, per vigilare sulla ‘movida’ – sono intervenuti nella zona in questione a seguito delle intemperanze del ragazzo. Difficili i tentativi di riportarlo alla calma per contenere il suo atteggiamento minaccioso e aggressivo. Tanto che nel parapiglia, più di un appartenente alle forze dell’ordine avrebbe riportato lesioni. In particolare un finanziere del Gruppo di Terni è stato medicato al pronto soccorso e i medici hanno stabilito per lui una prognosi superiore ai 20 giorni. Non si tratta dell’unica persona che è si è dovuta rivolgere al ‘Santa Maria’ per gli esami e le cure del caso: ci sarebbero infatti sia poliziotti che carabinieri fra chi ha avuto necessotà di medicazioni dopo il caos scoppiato a due passi dal parco Ciaurro. Il 23enne sarebbe già noto alle forze di polizia e ora spetterà al giudice decidere se convalidare o meno il suo arresto e quale misura, eventualmente, applicare.

