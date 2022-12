Terni, caos via Baccelli: «Senso unico su tutta via Pasteur, si valuta»

«La proposta di senso unico di macia su tutta via Pasteur può essere presa in considerazione. Ma dal punto di vsta tecnico mi dicono che aumenterebbe i flussi su via Campomicciolo». Lo ha detto l’assessore alla polizia Locale del Comune di Terni, Giovanna Scarcia, esponendo le proprie ragioni in merito al caos venutosi a creare lungo via Baccelli per via del trasferimento delle classi della scuola Matteotti. Tutto per un’interrogazione a firma Roberta Montagna (FdI) e Michele Rossi (Terni Civica).

I problemi non mancano

Rossi ha esposto tutte le problematiche legate alla viabilità, al traffico e alla congestione: «Sfido qualsiasi consigliere a sapere dove si trovasse via Baccelli prima della decisione dell’amministrazione comunale di trasferirci le scuole. Il problema è che una tranquilla strada è improvvisamente diventata trafficatissima». Citata la petizione dei residenti. Lunga la risposta della Scarcia: «C’è stato un sopralluogo. Il senso unico di via Pasteur nasce da una petizione di residenti per avere possibilità di parcheggi ordinati ma soprattutto di uscire in sicurezza sulla strada. Si parla di agosto/settembre e all’epoca non ho avuto nessun tipo di contestazione per questa scelta tecnica. Ciò che ha complicato il tutto è stato l’ampliamento del plesso scolastico con numero superiore di studenti e aumento di volumi di traffico: ciò che è emerso dal sopralluogo è legato per lo più ai momenti di entrata/uscita, non h24. La larghezza della carreggiata in via Baccelli consente la sosta solo su un lato e quindi è stato necessario istituire – ha concluso – del divieto di fermata sul lato opposto. Il divieto non si può instaurare per fasce orarie perché il limite strutturale è della via. Possiamo studiare un un nuovo collegamento viario per la scuola. La presenza di una pattuglia? La scuola di Papigno/Campomicciolo non è presidiata al momento, magari con i nuovi ingressi». Chiaro che la storia non finirà così.