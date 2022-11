Terni, via Baccelli ancora nel mirino: «Un disastro in alcune fasce orarie». L’input per viabilità, soste e controlli

La scuola provvisoria per i lavori di adeguamento alla Matteotti, l’incremento del traffico veicolare, il divieto di fermata ed i problemi di viabilità che ne conseguono. A Terni c’è una zona che, in alcune fasce orarie, continua a soffrire e non poco la situazione che si è sviluppata da metà settembre con il debutto della struttura scolastica provvisori: interlocuzioni con esponenti della giunta Latini e confronti, ma per ora poco si è mosso.

«NON VA BENE IN QUESTO MODO». IL PROBLEMA VIA BACCELLI

La questione

Chi torna a sollevare il problema a umbriaOn è uno ‘storico’ – circa quarant’anni – residente della zona che, di punto in bianco, ha visto la situazione traffico cambiare notevolmente in alcune fasce orarie: «I momenti critici vanno dalle 7.30 alle 8.30, alle 13 e il pomeriggio alle 16. Qui ora vige il divieto di fermata e ci si può nemmeno fermare per scaricare. Perché allora – la richiesta già fatta pervenire al Comune ma che per ora non ha avuto esiti positivi – non istituire il divieto di sosta dalle 7.30 alle 9 e basta?», spiega chi si trova a far fronte ad un contesto difficoltoso. Interessati anche l’assessore alla viabilità Federico Cini e la collega alla polizia Locale Giovanna Scarcia: «Buona volontà 10, profitto 0. Già era presente la Teofoli. Considerate – il ricordo – che l’ingresso in progetto doveva essere da via Mola di Bernardo. Siamo nel 1992 e all’epoca ci dissero che sarebbe stato così solo per tre mesi. Sono trascorsi trent’anni», l’amara constatazione. Da non dimenticare inoltre la novità senso unico da via Pasteur verso via Murri e la strada vicinale di ‘sbocco’ su via Campomicciolo priva di manutenzione e un bel po’ dissestata. «Ormai è un disastro, alcune auto hanno già subito danni». Si lamenta anche l’assenza – come ben noto il personale a disposizione non è proprio elevato, anzi – della polizia Locale, quantomeno al mattino.

IL DEBUTTO IN VIA BACCELLI: IN PARTENZA I LAVORI ALLA MATTEOTTI

L’interrogazione e le richieste



Non a caso sul tema è stata depositata nelle ultime un’interrogazione a firma di Roberta Montagna (FdI) e Michele Rossi (Terni Civica): «I cittadini qui residenti hanno incontrato più volte l’amministrazione comunale portando all’attenzione le loro legittime richieste e nella mattinata di venerdi 11 novembre si è svolto con la finalità di un confronto sul posto, un sopralluogo da parte dei tecnici e degli assessori interessati. Che anche in quella occasione i cittadini hanno avanzato le seguenti richieste nella speranza che possano essere accolte: possibilità di prevedere altro collegamento viario per la scuola, maggiore presenza di agenti della polizia locale, soprattutto negli orari di entrata e uscita della scuola, spazzamento e pulizia periodica di via Baccelli, possibilità di porre il nuovo divieto di sosta lungo Via Baccelli a fasce orarie e certamente non in orari di chiusura delle scuole e ripristino del doppio senso nella prima parte di via Pasteur. Come ben descritto – si legge – dai residenti ad oggi chi proviene da via Murri con il divieto di transito non potendo quindi immettersi in via Campomicciolo è costretto a scendere lungo via Baccelli e proseguire nella strada vicinale della ex discarica, strettissima e con gran parte dell’asfalto usurato, con buche pericolose. I residenti propongono l’istituzione del senso unico in tutta via Pasteur dato che la parte a doppio senso di circolazione non ha più alcuna giustificazione». Da qui l’input per avere delucidazioni sulle valutazioni tecniche in corso.