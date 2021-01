Terni, nessun ferito durante il capodanno del lockdown

Nessun ferito ‘da taglio’ né a causa dei fuochi di artificio: il capodanno segnato dalla ‘zona rossa’ è stato decisamente strano, ed ha limitato tante cose, ma il fatto che nessuno – e di ‘botti’ non ne sono stati sparati pochi (GUARDA IL VIDEO), evidentemente tutti sicuri – si sia fatto male, è una notizia e pure bella. Che ha fatto piacere anche agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale di Terni, comunque pronti ad ogni evenienza.

CAPODANNO, UBRIACO SANZIONATO A TERNI

Sul fronte delle nascite, la notte e la mattina di capodanno non hanno portato nuovi bimbi in quel di Terni. L’ultimo nato del 2020 è invece Karim, venuto alla luce alle ore 20.30 in punto per la gioia di mamma Cristina Federici e papà Charif Bah, entrambi residenti a Terni. Il piccolo gode di ottima salute e pesa 2,830 chilogrammi.