Terni, Capodanno Rai in Ast: approvata nuova convenzione

Cinque clip dedicate alla promozione di prodotti/territori umbri di un minuto e trenta circa, inserimento di immagini nei promo Rai programmati da venti giorni prima dell’evento, grafico ‘in diretta da Terni’ nei titoli di testa del programma, citazione della città da parte di Amadeus in corrispondenza dell’uscita e del rientro per ciascuna pausa pubblicitaria. Sono alcuni elementi contenuti nell’atto regionale che dà il via libera alla nuova convenzione tra Rai Com S.p.A., Regione e Comune approvata mercoledì dall’esecutivo Tesei per ‘L’Anno che verrà’, l’iniziativa di Capodanno che si svolgerà al parco 4 dell’Ast. Il valore, come già noto, è da 500 mila euro. Resta la possibilità di alcune modifiche di natura tecnica. A carico di palazzo Spada ci sono i costi legati all’ospitalità degli artisti e delle maestranze Rai, più ciò che riguarda la gestione degli aspetti logistico-organizzativi. Gli articoli sono 21.

LO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO – DOCUMENTO

LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE LEGATE AL CAPODANNO

Gli impegni del Comune

Per il Comune non cambia granché – al momento non ci sono gli aspetti numerici nel documento – rispetto allo scorso anno. Palazzo Spada dovrà garantire la disponibilità e la fruibilità degli spazi concessi da Ast e tutti gli eventuali permessi necessari alla realizzazione del programma; fornire l’allestimento tecnico e logistico dei locali per i camerini e gli uffici per il cast artistico e il personale, provvedere al riscaldamento dei locali, ai consumi di energia elettrica, alla pulizia, accoglienza e guardiania, mettere a disposizione pullman, van, auto berlina e pulmini per i trasferimenti, mettere a disposizione giornate di ospitalità alberghiera in categoria 4 e 3 stelle (servizi extra inclusi) con pernottamento e trattamento di prima colazione. In più il pagamento della Siae. Giovedì intanto è previsto un nuovo sopralluogo in Ast dopo quello della scorsa settimana. A firmare per la Regione sarà la dirigente del servizio turismo, sport e film commission, Antonella Tiranti.

La prelazione per il 2022. Linea Bianca



C’è poi il diritto di prelazione «in favore della Regione Umbria a sottoscrivere con Rai Com la convenzione che avrà il medesimo oggetto e condizioni della presente, per la collaborazione alla realizzazione, nel territorio umbro, del prossimo programma di Capodanno che sarà trasmesso, salvo insindacabili esigenze di palinsesto, in prima serata, su Raiuno il 31 dicembre 2022». Per quel che concerto numero di posti – si parte da un minimo di 600, ma è destinato ad aumentare – e la bigliettazione sarà data comunicazione più avanti. Da segnalare che è stato dato il semaforo verde anche ad un esborso di 45 mila euro per una puntata di Linea Bianca prevista l’8 gennaio.