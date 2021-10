Terni, carambola in via Alfonsine: auto si ribalta. Un ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì in via Alfonsine, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Citroën C3 condotta da un 46enne e un furgone con a bordo un uomo di 59 anni, con il primo veicolo ribaltatosi in mezzo alla carreggiata. Il conducente della Citroen – cosciente – è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: non sarebbe grave. Illeso, pur sotto shock, l’uomo al volante del furgone. Secondo una prima ricostruzione l’auto, proveniente da via Narni, avrebbe impattato prima contro un albero a lato della carreggiata e poi contro il furgone, che procedeva nello stesso senso di marcia, ribaltandosi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, gli agenti della polizia Locale e della polizia di Stato per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni: traffico ovviamente, e pesantemente, congestionato.

