Terni, carambola tra Jaguar e Maserati in via Vulcano: tre feriti

Carambola tra due auto nel pomeriggio di venerdì in via Vulcano, a Terni: una Jaguar si è scontrata con una Maserati che proveniva dal senso di marcia inversa, con quest’ultima che a causa dell’impatto si è ribaltata. I tre feriti sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118: si tratta di padre e figlio che viaggiavano sulla Jaguar (si è fermata all’altezza del civico 25, non distante dall’impianto sportivo ‘Orlando Strinati’) e del conducente della Maserati. Nessuno dei tre – tutti trasportati all’ospedale Santa Maria – sarebbe in gravi condizioni da ciò che si apprende. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre dei rilievi e della gestione del traffico si è occupata la polizia Locale: bloccati temporaneamente gli accessi in via Vulcano sia da via Breda che da via Tre Venezie.

