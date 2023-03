Terni, Cascata: Comune punta su società di Torino per il turismo educativo scolastico

di S.F.

Un accordo per sviluppare proposte integrate di turismo educativo scolastico all’interno del parco naturalistico della cascata delle Marmore. Questa la motivazione di una nuova iniziativa di marketing territoriale avviata dal Comune: palazzo Spada per farlo si appoggia ad una società di Torino – con diverse unità locali in giro per l’Italia -, vale a dire la Rekordata srl.

L’esborso

In sostanza viene sottolineato che lo scopo principale è il potenziamento dell’offerta «aumentando così le capacità di entrata nel sito naturalistico, producendo azioni di miglioramento indiretto sull’economia del territorio». Marketing territoriale in definitiva, legato ai visitatori più piccoli. Come? Con un contratto di sponsorizzazione con la società – corrispondente al servizio offerto – torinese dal valore di 5 mila euro più Iva, in totale 6.100 euro. Il tutto attraverso «l’utilizzo di strumentazione informatica interattiva» che incentiva «un processo di sviluppo di un turismo educativo scolastico». Vedremo se funzionerà.