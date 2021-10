Terni, casco in testa: «Dammi i soldi». E rapina la tabaccheria

Paura, senz’altro, ma anche amarezza e rabbia. La prima rapina – perchè tale, tecnicamente, è – in oltre venti anni di attività. A subirla è stata la tabaccheria di via Milazzo, nel cuore del quartiere di San Giovanni a Terni. Poco prima delle ore 20 di martedì sera, un soggetto con in testa un casco e – sembra – con il volto coperto da occhiali da sole e mascherina, è entrato nell’esercizio commerciale che stava per chiudere. Di fronte alla titolare, le ha intimato di consegnare il denaro – poche centinaia di euro – che la donna aveva in cassa. E quello, il malvivente, si è portato via insieme a delle caramelle. Poi sembra sia salito in sella ad uno scooter con cui è fuggito dalla scena. Nessuno si è fatto male ma la paura è stata reale, in particolare per la donna che si è trovata di fronte ai modi decisi, intimidatori di un soggetto evidentemente senza scrupoli. A cui ora la polizia di Stato – intervenuta sul posto con personale della squadra Volante e della Scientifica per i rilievi del caso – sta dando la caccia. Si parte dalle testimonianze di chi ha assistito alla scena o ad una sua parte. A questi elementi vanno aggiunte le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Pezzi di un’indagine che si spera possa dare un nome ed un volto al rapinatore solitario.

