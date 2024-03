Terni: il consigliere comunale Primieri esce dal gruppo di Alternativa Popolare

Avvisaglie ce n’erano state ad inizio febbraio, con tensioni in III commissione e un voto contrario che non era passato inosservato. Ora, a distanza di un mese, Danilo Primieri – consigliere comunale di Alternativa Popolare in quel di Terni – si è dimesso dal gruppo dei ‘bandecchiani’ ed è entrato nel ‘misto’. «Al di là del sindaco – spiega Primieri nel motivare la sua decisione – che io sostengo e ritengo sempre una grande persona ed un grande imprenditore, sono uscito soltanto perché non mi ritrovo più con il resto del gruppo di Alternativa Popolare». Si tratta della prima dimissione dal gruppo consiliare di AP, sin qui ‘granitico’ nella tenuta e nel voto, dall’inizio della consiliatura datata giugno 2023.

Le reazioni

Per Francesco Maria Ferranti (FI) «le ormai numerose defezioni, dall’ex assessore Nichinonni al candidato sindaco di Acquasparta Leonelli, al segretario provinciale Filippetti fino al consigliere Primieri, palesano che la gente se ne va perché resta sempre più delusa da annunci non mantenuti e da un sindaco che doveva essere con la valigia per portare investitori sul territorio. Ad oggi l’unica presenza spesso incresciosa che ci ha regalato è il suo vice Corridore, che lo sostituisce in tutto». Secondo il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, «il passaggio dal gruppo di Alternativa Popolare al misto, del consigliere Primieri che riteniamo persona rispettabile, non ci lascia meravigliati. Da tempo avevamo colto dei segnali di sofferenza, ancor prima delle dimissioni del sindaco Bandecchi poi ritirate. A distanza soltanto di qualche giorno dal ritiro delle dimissioni dello stesso sindaco, questa uscita dalla maggioranza segna una nuova tensione nei lavori del consiglio comunale, sempre più balcanizzato dai problemi interni del partito di maggioranza. Ci auguriamo per il bene della città che questo brutto teatro finisca presto». Si espone anche Devid Maggiora, segretario comunale della Lega Terni: «Alternativa Popolare continua a perdere i pezzi. Dopo l’assessore Nichinonni, il coordinatore provinciale Filippetti e il candidato sindaco di Acquasparta Leonelli, la compagine di Bandecchi perde anche il consigliere comunale Primieri che passa al gruppo misto. Una vera e propria diaspora che sottolinea tutti i limiti di una proposta politico-amministrativa basata sull’improvvisazione. È un segno evidente di una spaccatura profonda causata dall’atteggiamento arrogante di sindaco e vicesindaco che pensano di fare i padri e i padroni. Ma non tutti sono fatti per abbassare la testa e obbedire silenziosamente agli ordini di scuderia. L’uscita dal gruppo del consigliere Primieri è un gesto che riteniamo degno di nota, da parte di chi non accetta di sottostare a tutto questo».