Terni, c’è chi inizia a chiedere la revoca della cittadinanza onoraria a Bandecchi

Dai e ridai c’è magari chi si stufa e, seppur in modo pacato, fa capire che forse qualcosa non va. Si parla di Stefano Bandecchi e del recente attacco ‘colorito’ – eufemismo, l’imprenditore livornese ne è tornato a parlare via Instagram per dare delucidazioni sull’accaduto – ai tifosi dopo il largo ko di Frosinone: a prendere posizione contro di lui è un esponente della maggioranza, vale a dire Paolo Cicchini di Forza Italia. Di mezzo ci finisce la cittadinanza onoraria approvata dal consiglio comunale il 20 aprile scorso con cerimonia di conferimento il 23 giugno.

23 GIUGNO, IL CONFERIMENTO IN COMUNE

20 APRILE, SEGRE E BANDECCHI CITTADINI ONORARI DI TERNI

Turpiloquio e Taddei

Cicchini non è nuovo ad affondi del genere ma, per quel che concerne Bandecchi, è la prima volta che si espone in modo così netto dall’appuntamento in Comune che ha coinvolto il numero uno della Ternana: «Abituato negli anni del calcio ‘vero’ a Terni, a personaggi come Giorgio Taddei, mal mi adeguo – il post social – oggi ai comportamenti e al linguaggio da suburra dell’attuale presidente. Sono stato tra coloro che, convintamente, hanno votato in consiglio comunale per conferire al dottor Bandecchi la cittadinanza ternana. Ora, alla luce della nuova situazione (‘all’apparir del vero’, avrebbe detto Giacomo Leopardi) mi chiedo se non sia possibile revocare quella decisione unanimemente assunta dai consiglieri comunali. La nostra disgraziatissima Terni ha già ricevuto, in maniera immeritata, valanghe di insulti da personaggi di ogni genere. Non abbiamo bisogno del turpiloquio di Bandecchi». Chissà se in maggioranza anche altri consiglieri la pensano allo stesso modo.

BANDECCHI E LA SPIEGAZIONE SULL’ATTACCO AI TIFOSI

