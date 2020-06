Terni: «C’è una lite in casa». Sì, via telefono

Sembrava una lite domestica all’ultimo sangue, di quelle feroci, che andavano avanti da diversi minuti. Almeno così era stata segnalata alla polizia di Stato attraverso il numero di emergenza 113. Così gli agenti delle Volanti si sono portati, giovedì pomeriggio, sul posto – un’abitazione di via Filippo Turati a Terni – per verificare se i problemi fosseri così seri ed eventuali rischi per qualcuno. E in effetti la discussione, anche con toni alti, era in atto. Il punto è che era via telefono e lì la polizia ha trovato, ovviamente, solo una delle due ‘parti’. Nessuna conseguenza se non l’invito ad ‘abbassare i toni’.

