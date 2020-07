Incidente stradale autonomo nella prima serata di domenica lungo la strada statale 675 (raccordo Terni-Orte), all’altezza del chilometro 8 (Maratta). Un centauro ha perso il controllo del mezzo su cui era in sella, finendo a terra. Soccorso dal 118 e condotto in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità.

