Terni, Valnerina: moto contro auto, ferito 55enne di Arrone

Incidente stradale nella prima serata di sabato lungo la statale Valnerina, nei pressi dell’incrocio per il parcheggio della Cascata delle Marmore in piazzale Fatati, a Terni. L’impatto è stato fra una Ford Focus condotta da un 34enne ternano ed una moto Bmw Gs 1200 con in sella un 55enne di Arrone (C.B. le sue iniziali). Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale al ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – che hanno gestito la viabilità con il nucleo radiomobile. In prima battuta erano intervenuti i carabinieri. Circa le condizioni del motociclista – si apprende – avrebbe riportato alcune fratture, ma la prognosi riservata sembra esclusa.

