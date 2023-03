Terni, centro sportivo Ternana al Gioglio: ora si conferma la variante urbanistica

di S.F.

Centro sportivo della Ternana – in teoria, in pratica vedremo – in vocabolo Gioglio, ulteriore atto in vista per i consiglieri comunali. La scorsa settimana c’è stato il via libera alla conferma dell’interesse pubblico per l’alienazione da 377 mila euro del terreno dopo le varie vicissitudini al Tar, ora si passa ad altro: al centro dell’attenzione torna la variante urbanistica approvata dall’assise di palazzo Spada il 20 giugno 2022. Chissà se il comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’ impugnerà anche questa delibera. Non da escludere.

La conferma dell’approvazione



In estrema sintesi – se ne parlerà in modo più esaustivo nei prossimi giorni in commissione – si torna ad esaminare la variante parziale al Prg parte operativa del comparto di Villa Palma per l’alienazione e l’attuazione del nucleo Fd4 di proprietà comunale. Vale a dire l’elemento decisivo del complesso puzzle per consentire alla Ternana di sviluppare il centro sportivo sul terreno. Come noto le osservazioni all’epoca erano giunte da due soggetti: il comitato citato sopra e la Visione srl, con quest’ultima che aveva chiesto l’eliminazione del comma 10 dall’articolo 64 delle Norme tecniche d’attuazione. Motivo? Eliminare la previsione di provvedere a propria cura e spese alla ristrutturazione di Villa Palma. Il nuovo atto in discussione non fa altro che confermare l’approvazione della variante urbanistica che, come facile ricordare, è stata impugnata al Tar Umbria con ricorso depositato il 17 ottobre. Palla in mano al dirigente all’urbanistica Claudio Bedini.