Terni: chiude Conbipel al Pianeta. Personale in stato di agitazione

Entrano in stato di agitazione le lavoratrici di Conbipel/Btx, presso il centro commerciale Pianeta Cospea di Terni. «Lanciamo la mobilitazione per protestare contro la decisione aziendale di chiudere il punto vendita, a causa de mancato rinnovo del fitto dei locali all’interno del centro commerciale – spiega Lucia Rossi, segretaria generale della Filcams Cgil di Terni -. I vertici aziendali hanno comunicato la cessazione delle attività per la fine del mese di agosto. Una grande catena decide di andarsene, accentuando un processo di desertificazione economica del nostro territorio – continua Rossi – e l’uscita dei grandi marchi che applicano contratti regolari può produrre ulteriore precarietà occupazionale: a farne le spese saranno ancora una volta lavoratrici donne, alcune monoreddito». Secondo la Filcams Cgil di Terni «non è accettabile assistere a decisioni unilaterali che penalizzano il mondo del lavoro, producendo una crisi sulle famiglie coinvolte, con scarse prospettive di ricollocazione nel tessuto produttivo del territorio. Nei prossimi giorni si valuteranno le iniziative da mettere in campo compreso lo sciopero delle lavoratrici impiegate presso Conbipel di Terni», conclude la segretaria del sindacato.

