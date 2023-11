Terni, ciclabile Bramante-Battisti: appalto da 750 mila euro a Perugia

di S.F.

Sarà una società di Perugia a realizzare il lotto di completamento per la connessione ciclabile tra l’area di via Bramante – interessata dall’opera Pnrr per il collegamento con via Ialenti, a borgo Rivo – e via Battisti a Terni. Ad aggiudicarsi la procedura avviata dal Comune è la Spinelli & Mannocchi srl: se ne occuperà per un importo contrattuale netto di 682 mila euro più l’Iva per un totale di 750 mila euro.

Il collegamento

Del tema se ne era parlato di recente – settembre – in commissione consiliare per fare il punto sulle pista ciclabili a Terni. In sostanza si svilupperà un tracciato ulteriore rispetto a quello da borgo Rivo a via Bramante con possibilità di arrivare in via Battisti: esclusa la Asfalterni per carenze non sanabili, Tecnostrade e Flaminia 148 non partecipanti, Cogem a quota 1,30% di ribasso e Spinelli & Mannocchi a quota 3,80%, quest’ultima aggiudicataria. Il progetto di fattibilità ed esecutivo lo ha curato lo Studio Baffo per poco più di 30 mila euro ed è anche per l’adeguamento funzionale del tratto interessato.