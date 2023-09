Terni, ciclabile Pentima-stazione: si chiude entro dicembre. «Stop soste ‘abusive’»

di S.F.

Pioggia di milioni di euro per la realizzazione/completamento della rete ciclabile a Terni e dintorni. Lungo focus sul tema venerdì mattina a palazzo Spada in occasione della I commissione consiliare: mirino in particolar modo sul collegamento stazione-Pentima, borgo Rivo-Terni e ciclovia del Nera fino a Narni. Chiaro che quella più attenzionata al momento non può che essere, in via di ultimazione dopo mesi di attività della Giacchini di Stroncone.

AGOSTO 2023, LO STATO DELL’ARTE – IL VIDEO IN VIALE BRIN

Si chiude entro dicembre

La maggior parte delle spiegazioni – in realtà erano già state date la scorsa primavera, oggi una sorta di riepilogo con aggiornamento – ha riguarda il percorso tra il polo universitario di Pentima e piazza Dante. Protagonisti il rup Federico Nannurelli ed il gruppo di lavoro completato da Silvia Tombesi, Giacomo Falcetti e Fabrizio Casaglia; con loro anche l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi. «Il termine ultimo per la rendicontazione – ha sottolineato in apertura – è per il 30 aprile 2024 ed il termine dei lavori è previsto per il 9 ottobre 2023». Difficilmente accadrà. E infatti c’è già pronta la proroga fino al 31 dicembre. Entro questa data dovrà essere giocoforza conclusa.

APRILE 2023, LA NOTIFICA DI CANTIERE: SI PARTE

MARZO 2023, IL CONFRONTO IN COMMISSIONE: SI CAMBIA PER POSTI AUTO E PARCHEGGI

Molti cittadini hanno segnalato nel corso del tempo la riduzione della carreggiata per far spazio alla ciclabile in viale Brin: «C’è stata piena concertazione con il Pmal e l’Ast, con pareri favorevoli. La strada è di proprietà dell’acciaieria e l’utilizzo a fini pubblici è stata definito con una convenzione a fine ‘800. C’era – le parole di Nannurelli – l’esigenza di intervenire anche per una questione di sicurezza, legata alla velocità. E razionalizzare le soste perché i posti erano usati per consuetudine, anche sopra i marciapiedi». E ora? «Criticità risolte, abbiamo gerarchizzato le funzioni di sosta con separazione di flussi tra funzione ciclabile e pedonale. E così vengono rimosse i parcheggi abusivi. Ci sono due corsie di marcia da 3,5 metri e ciò permette anche il transito dei mezzi pesanti, la sezione non è stata ridotta». Per il funzionario tecnico in questo modo è «stata recuperata una fila di posti auto».

BORGO RIVO-TERNI, INDAGINI SUL PONTE

L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO DA 700 MILA EURO

IL TRACCIATO DELLA FUTURA CICLABILE – I DETTAGLI

Borgo Rivo: chiusa la conferenza di servizi

Cenno anche al progetto Pnrr per la pista ciclabile di collegamento tra Terni e via Ialenti, a borgo Rivo: «Chiusa da poco la conferenza di servizi, ora la Asfalterni consegnerà il progetto esecutivo. Per novembre dovrebbero iniziare i lavori per una durata di 180 giorni». Dunque, salvo imprevisti, per l’estate 2024 sarà ultimato. Vedremo.