Pnrr Terni, ciclabile Bramante-Rivo: chiuso il progetto definitivo

di S.F.

Ciclabile di collegamento tra la zona di via Bramante e via Ialenti, a borgo Rivo, chiusa la quadra sul progetto definitivo a Terni. Il responsabile unico del procedimento, il funzionario tecnico Federico Nannurelli, ha firmato l’approvazione delle risultanze della conferenza di servizi decisoria: c’è il semaforo verde. Ma resta un ultimo step prima del via libera vero e proprio. Questione di espropri.

IL TRACCIATO DELLA CICLABILE RIVO-BRAMANTE

Gli enti coinvolti

Della progettazione se ne sta occupando l’Rtp con a capo lo Studio Baffo, incaricato dalla Asfalterni. La conferenza di servizi era stata indetta il 1° agosto e ad oltre due mesi di distanza c’è la conclusione: coinvolte Asm, Sii, Ati4, Snam, Consorzio di bonifica Tevere-Nera, Enel, Open Fiber, Anas, Regione, Enel Hydro e diversi uffici del Comune per i pareri di competenza. In realtà in pochi hanno mandato il proprio documento. In ogni caso è arrivato il via libera.

L’APPALTO ALLA ASFALTERNI

La pubblica utilità

Nel contempo da palazzo Spada è partito il procedimento – è anche per la pubblica utilità – di approvazione del progetto definitivo. Con curiosità: l’opera interessa alcune aree in capo a due persone decedute e il Comune al momento, verificando gli atti catastali, non ha individuato i nuovi proprietari. Ci sono trenta giorni di tempo per le osservazioni del caso, dopodiché si procederà. In ballo restano 2.940 metri quadrati da espropriare.